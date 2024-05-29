\u003c激レア\u003e ヴィンテージ90s カモ柄 半袖ヘンリーネックTシャツ M

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#古着屋エンペラー●ブランド:JeanPaulGAULTIERHOMMEジャンルゴルチエオム\u003c概要\u003e大変希少なヴィンテージ、90年代ゴルチエオムからカモ柄半袖Tシャツになります。フロント部分はヘンリーネック、3つのボタン留めとなっております。ゴルチエらしいカラフルなカラーリング、体にフィットする綺麗なシルエット、とても上品な雰囲気と漂わせております。メゾンブランドらしい細部に至るまで拘り抜いた1着になっております。ヴィンテージの中でも大変良いコンディションです。●カラー:マスタードイエロー/レッド/グリーン/ブラック●表記サイズ:MA●採寸サイズ（㎝）肩幅約41身幅約44袖丈約13着丈約60●素材コットン100%最高級生地を使用しております。とてもしなやかで上質な肌触りです。肌に馴染み通年通して着用していただけます。こちらの商品以外にもレディース、メンズ問わず様々なスタイルに合う洋服、アクセサリー、バッグ等を出品しております。セット割引も実施しております。是非ご覧になってください。商品一覧#古着屋エンペラー※中古・自宅保管品です。ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。年代物のアイテムは細かな傷や着用感はございますが、ヴィンテージの良さも感じられ、味があります。写真と実際の色目が若干異なる場合がございます。撮影時の光の状況もありますのでご了承ください。また、usedの商品になりますので、不明点は写真や質問等でご確認の上お買い求め下さい。713sd783袖丈···半袖カラー···グリーン柄・デザイン···その他ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬