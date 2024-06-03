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supreme スワロボックスロゴTシャツ
商品番号 C46772758345
商品名

supreme スワロボックスロゴTシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネックシュプリーム　ボックスロゴ　スワロ仕様のTシャツです。新品未使用ではありますが自宅保存の為、シワが少しあります。友人から譲り受けたものですので、詳細は不明ですので、ノークレームノーリターンでお願い致します。
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