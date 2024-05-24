ベルルッティ　カルグラフィ　カードケース美品

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革ベルルッティの人気の柄です。使用期間1年未満。折り目のところが少し色落ちしてますが、いい味出てます。箱付き、布袋付き。皮もクタクタではなく、しっかりと形を保ててます。
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