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kith vintage tee
商品番号 A66464160338
商品名

kith vintage tee
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

kithvintageteeです。kithlosangelesで購入しました。サイズ感はLサイズくらいです。よろしくお願いします。(週末発送になります。)
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