レア⚡クロムハーツ　クロスパッチ ベースボールキャップ　帽子

2023/5にラスベガスのクロムハーツ正規店で購入しました、試着もしていない新品未使用品になります。自分へのご褒美・大切な方への贈り物にいかがでしょうか。在庫ございますので、即購入OKです。他の商品とおまとめの場合、お値下げ可能ですので商品購入手続き前にコメントをお願い致します。発送お急ぎの場合、出来るだけ柔軟に対応してまいりますのでご相談くださいませ。購入時インボイスのコピーとショップの袋をご希望の場合はコメントをお願い致します。なお、インボイスの個人情報価格はカバーさせていただきます。すり替え防止の為、プロテクションタグを付けてお送り致します。ChromeHearts



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