新品☆COACH(コーチ)メンズ ブラウン シグネチャー レザー 折り財布

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商品詳細
✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)ブラウンシグネチャーレザー折り財布#lalaおすすめ・サイズ：約横13.5cm×縦9.5cm×厚み3.5cm・重量：約140g・素材：PVCコーティングキャンバス・開閉：スナップ・内部：ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×1、オープンポケット×3、パスケース×1、カードポケット×7こちらの商品はロサンゼルスで購入した正規品ですので、安心してお買い求めください。また、全国のコーチショップにてアフターケアを受けて頂けます。ご質問があればお気軽にコメントください♪#レディース#メンズ139
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