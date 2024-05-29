TORNADO MART 本革 センターパイソン ブラックベルト

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牛革ベースにパイソン革をセンターに切替デザインしたブランド定番の格好良いベルトです。素材···牛革／パイソン革カラー···ブラックデザイン…切替●状態→【新品・未使用タグ無】●詳細→傷や汚れ等無く綺麗で状態良好です。※保管時における小傷がある場合がございますが、気になさる方はご購入をお控え下さい。●サイズ FREE●全長 107cm●幅 4cm●対応穴 3cm間隔×FREE※平置きでの採寸です。若干の寸法誤差はご容赦ください。管理No.D5601⚠︎当方素人です。商品にショップのようなクオリティを望まれる方はご購入をお控え下さい。⚠︎コメント逃げの方が多く見受けられます。最低限のマナーを守って頂けない方はブロックさせて頂きますので、予めご了承ください。✅商品についてのご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい。♦️他にも多数の商品を出品しております。是非ご覧下さい。※色味に関して、画像と若干の差が生じる場合がございます。ご了承下さい。※中古品になります。ご理解のほど宜しくお願いします。⚠︎購入意思の無い「いいね」はご遠慮下さい。✳️他のフリマサイトでも出品中です。その為、商品が急に削除される場合がございますが、ご了承下さい。m(__)m