横浜ベイスターズ　キャップ　ニューエラ　NEWERA 石川雄洋サイン付

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商品詳細
横浜ベイスターズ(現横浜DeNAベイスターズ)のプロコレキャップです。横浜ベイスターズ時代の福袋に入っていたアタリ景品です。サイズは57.7センチです。30周年記念ワッペン付き。薄いですが、背番号52時代の石川雄洋選手のサインが入っています。着用した事はありませんが、あくまでも中古品としてご理解ください。型崩れはしていません。よろしくお願いいたします。#まとめ買い歓迎カラー···ブルー形···ベースボール
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