極　美品　19号　ジャスティンデイビス　スカル　リング　指輪　SRJ331

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【商品説明】JUSTINDAVIS（ジャスティンデイビス）のBLESSINGリングSRJ331。JustinDavisのロゴと、ストーンを施したリボンで顔を隠したスカルリング。ジャスティンデイビスらしい豪華なデザインで、男性にも女性にもおすすめ。定価64,900円【状態】1回短時間のみ着用しました。そのため、指輪の腹部分（着用時下に来る部分）と、正面のリボン部分一か所に本当にごくわずかですが小さな打痕があるくらいです。他は特に目立った傷や汚れはありません。10段階で8～9程度、「新品同様とまで言うとウソになるかな」くらいの極美品コンディションです。ただし、傷がないわけではありませんし、あくまでも中古ですので神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（925刻印あり）ジルコニア【サイズ】19号幅が広いため若干きつめの着用感です。18号くらいでお考え下さい。普段19号でピッタリの方はきついと思います。【付属品】ジャスティンデイビス純正箱【その他】このほかにも数百点以上のネックレスやリング・バングル・ピアスといったブランドシルバーアクセサリーを扱っています。プロフィールより商品一覧に飛べますので、ぜひご覧ください。【管理番号】00170003240メンズレディース古着WSS