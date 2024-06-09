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Versace ヴィンテージネックレス
商品番号 I37773120195
商品名

Versace ヴィンテージネックレス
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 10,349 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます。ヴェルサーチのヴィンテージネックレスです。中々探されても見つけることができませんし、これから出てくることもそうないと思います。思ったより迫力があって私のセンスでは扱いきれないため購入してから一度も使ってないですが出品致します。かなり綺麗な状態です。もちろん正規品です。長さは78cmくらいです。
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