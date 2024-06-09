Versace ヴィンテージネックレス

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。ヴェルサーチのヴィンテージネックレスです。中々探されても見つけることができませんし、これから出てくることもそうないと思います。思ったより迫力があって私のセンスでは扱いきれないため購入してから一度も使ってないですが出品致します。かなり綺麗な状態です。もちろん正規品です。長さは78cmくらいです。
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