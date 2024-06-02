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メゾンマルジェラ MAISON MARGIELA ロゴ 指輪 US9
商品番号 X80818594849
商品名

メゾンマルジェラ MAISON MARGIELA ロゴ 指輪 US9
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

ご覧頂きまして誠に有難う御座います○新品未使用○送料無料○コメントなし即購入OK○匿名配送MaisonMargielaメゾンマルジェラEngravedsilverlogoringエングレイブドシルバーロゴリング素材:シルバー925サイズ:US9内径約19mm※サイズに関しましては商品画像をご参照くださいリング幅:5mmメゾンのナンバーロゴが刻印されたシルバー製のリング。【付属品】保存箱1〜2回室内で着用後、暗所で保管をしていました。ほぼ新品に近く、キズも見当たりませんが素人保管且つ、1度は着用しているものなので、神経質な方はご遠慮ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。◆フォロー割はじめましたフォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい♪
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