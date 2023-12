New Balance M5740LL ニューバランス【25.5cm】

Amazon | [ニューバランス] 5740 スニーカー Dワイズ ブラック 黒 M5740LL [並行輸入品] | new balance(ニューバランス) | スニーカー



[商品説明]NewBalanceM5740LLです。1988年に登場したオフロードシューズの576のDNAを引き継ぎ登場したアイコニックモデルの574を、90年代の流線的なイメージにモダナイズした「57/40」。上質なレザー/メッシュアッパーをブラックのトリプルカラーで多彩なシーンに合うシックな佇まいに仕上がっています。【※お値下げ交渉はお受けしておりません】[表記サイズ]25.5cm[カラー]ブラック[付属品]箱、タグ無し[状態]※多少の使用感はございますが目立ったダメージも無くインソール、アウトソール共に綺麗な状態です。※インソールの除菌、アウトソールは洗浄済みです。中古、自宅保管になりますので神経質な方はご購入をご遠慮下さい。購入後のクレーム等は受付できませんので予めご了承下さい。よろしくお願い致します。検索用#adidas#アディダス#NIKE#ナイキ#Reebok#リーボック#converse#コンバース#PEAK#ピーク#PUMA#プーマ#NewBalance#ニューバランス#UNDERARMOUR#アンダーアーマー#FILA#フィラ#asics#アシックス#オニツカタイガー