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【即購入OK】jieda ブレスレット
商品番号 Y93523249237
商品名

【即購入OK】jieda ブレスレット
ブランド名 ジエダ
特別価格 税込 3,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

jiedaのブレスレットです。デザインが気に入って購入したものの、自分の腕には大きく出品することにしました。【デザイン】・異なるチェーンの切替がアクセントになったブレスレット。・真鍮に925メッキより剥がれにくく重量感のあるロジウムメッキ加工を施しております。・ユニセックスで着用可能なシルバーアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/cryptographic352337.html
http://narcologia.ru/goods/ordering397679.html
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