【即購入OK】jieda ブレスレット

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商品詳細
jiedaのブレスレットです。デザインが気に入って購入したものの、自分の腕には大きく出品することにしました。【デザイン】・異なるチェーンの切替がアクセントになったブレスレット。・真鍮に925メッキより剥がれにくく重量感のあるロジウムメッキ加工を施しております。・ユニセックスで着用可能なシルバーアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/cryptographic352337.html
http://narcologia.ru/goods/ordering397679.html
http://narcologia.ru/goods/marshal681080.html
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