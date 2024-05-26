D'URBAN ダーバン スーツセットアップ 裏地ペイズリー ウール ネイビー

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※送料無料、即購入OKです！⬇️タップすると全商品が見れます！#アパレルショップ☆cocoa#スーツ_アパレルショップ☆cocoa---------------------------------------------【商品説明】○ブランドD'URBANダーバン㈱レナウン日本製○アイテム スーツ上下スーツセットセットアップ裏地ペイズリー柄ネイビー２つボタンシングルウール100%生地 Zeal総裏地ビッグサイズ○表記サイズ・ジャケットBB7E01（2XL相当）・ズボンBB7E01（2XL相当）※下記実寸サイズをご参考にしてください。○実寸サイズ（平置き）㎝・ジャケット肩幅：約46身幅：約57袖丈：約62着丈：約75・ズボンウエスト：約47.5×2総丈：約107股下：約81※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。 ○カラーネイビー○状態・ジャケット内側に記名刺繍（画像7枚目）ございますが、着用時見えないです。その他全体的に状態良好です。これからもたくさん着用頂けます(^^)・ズボン全体的に状態良好です。これからもたくさん着用頂けます(^^)○素材ウール100% ＊トラブルを未然に防ぐため、購入前に必ず一度プロフィールをご確認ください！＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。また、お使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。