【新品未使用】ブルーノ・マーズ　グッズ　「Tシャツ1枚」＋「タオル1枚」セット

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ブルーノ・マーズ 2022年 来日公演 グッズ 「Tシャツ1枚」＋「タオル1枚」セット売り(商品カテゴリーはTシャツですが、タオルと纏めての2点販売です。)********************①Tシャツ1枚Lサイズ大きすぎず小さすぎず、程良くダボっとしたサイズかと思います。※元々外袋はありませんでした。新品未使用です。試着もしておらず、傷・汚れは見当たらず美品かと思います。梱包時は「透明袋」にお入れします。※元々の折れ癖が有ります。インクのカスレ等、当方では判断が出来ない部分も有るかもしれません。予めご了承下さい。②タオル(マフラータオル)1枚※新品未開封、未使用です。梱包時はこのままでお入れします。********************去年の大阪公演の記念に購入し、大切に持ち帰りました。勿体無くて使用せず、暗所に保管していました。オフィシャルグッズとしてもう販売されておらず、非常に貴重かと思います。お好きな方にお譲りします。去年買い逃された方や、コレクションされたい方は勿論、来年2024年の東京公演に行かれる方など、いかがでしょうか。お早い目にご準備下さい。是非こちらのTシャツとタオルのセットをお揃えの上、楽しまれて下さい。※初期不良等の見落としがある可能性があるので、気になる方はご遠慮下さい。適宜梱包し、「ゆうゆうメルカリ便」にて発送します。※到着後のキャンセル等はご遠慮願います。記載事項全てご了承頂ける方のみ、ご購入願います。宜しくお願いします。\u003c即購入可\u003eブルーノ ブルーノマーズ 日本ツアー 大阪 東京 LIVE グッツ 限定 服 シャツ トレーナー ジャケット 京セラドーム 東京ドームBrunoMarsJapanTour2022カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）