和太鼓 2尺 アートジャパン

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商品詳細
アートジャパン製の和太鼓です。2尺の大きな太鼓でどっしりとした低音が出ます。打面はとても綺麗で、張りがあります。こちらは定価80,000円程度だったと記憶しています。現状確認などコメントお待ちしております。種類···太鼓アクセサリー・パーツ···太鼓台
http://narcologia.ru/goods/mobilehome139743.html
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