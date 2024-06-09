BVLGARI 長財布

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商品詳細
カラー···グレー8年前に7.5万ぐらいで購入したものになります。目立つ汚れはないですが写真を確認の上判断お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。箱付きです。値下げ不可。財布ブランドメンズ折りたたみ長財布
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