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BVLGARI 長財布
商品番号 D20288048756
商品名

BVLGARI 長財布
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 3,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー8年前に7.5万ぐらいで購入したものになります。目立つ汚れはないですが写真を確認の上判断お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。箱付きです。値下げ不可。財布ブランドメンズ折りたたみ長財布
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