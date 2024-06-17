PRADA プラダ ボディーバッグ

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商品詳細
カラー···ブラック今年の春頃に購入したものになります。使用は3.4回程となりますちょっとしたお出かけなどに使いやすいサイズ感になっていますバッグ背面のカード入れのとこにやや傷がありますが背面になるので目立つことはなく全体的に美品になります。箱等もおつけいたします質問等ありましたらお気軽にお声掛けくださいボディバック ショルダーバッグ トートバッグバッグ プラダ PRADA
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