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- 50s ギャバジャン ギャバシンジャケット
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商品詳細
50s頃のギャバジャンジャケットです。リバーシブルA面 ヨーロッパ柄B面 青単色ジッパーはコンマーのバタフライ真鍮です。ロカビリー好きな方ぜひ。左手に5ミリくらいの穴あります右袖ボタン欠損左袖付け根少しほつれありアメリカ製ヨーロッパ柄、最高ですね肩幅48身幅54着丈62ビンテージ ヴィンテージvintageロカビリー 50s60s
http://narcologia.ru/goods/subtropical16201.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral982032.html
http://narcologia.ru/goods/waveform929617.html
50s ギャバジャン ギャバシンジャケット 【訳あり】 11730円 www ...
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