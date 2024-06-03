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50s ギャバジャン　ギャバシンジャケット
商品番号 B21019391173
商品名

50s ギャバジャン　ギャバシンジャケット
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

50s頃のギャバジャンジャケットです。リバーシブルA面　ヨーロッパ柄B面　青単色ジッパーはコンマーのバタフライ真鍮です。ロカビリー好きな方ぜひ。左手に5ミリくらいの穴あります右袖ボタン欠損左袖付け根少しほつれありアメリカ製ヨーロッパ柄、最高ですね肩幅48身幅54着丈62ビンテージ　ヴィンテージvintageロカビリー　50s60s
http://narcologia.ru/goods/subtropical16201.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral982032.html
http://narcologia.ru/goods/waveform929617.html
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