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希少！Black Web ターコイズ大穴ビーズ 細角ゴローズカスタム 鷲見太郎
商品番号 Y97827545868
商品名

希少！Black Web ターコイズ大穴ビーズ 細角ゴローズカスタム 鷲見太郎
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイティブジュエリーカスタム用に希少なNaturalBlackWebターコイズビーズです。goro'sFIRSTARROW'sWingrockLarrysmith鷲見太郎ArizonaFreedomカスタムすることでアクセサリーが際立つこと間違いなしです。ネックレスとの組み合わせはイメージであり、出品はビーズのみです。ターコイズビーズの穴は約4-5mm、画像のチェーンはgoro's細角(幅3.5mm)光源・カメラ・モニター画面により実物と色が異なる場合がございます。ご購入後の質問、お持ちのチェーンに通らないといった返品には対応できません。色が異なる場合がございます。ご購入後の質問、お持ちのチェーンに通らないといった返品には対応できません。
http://narcologia.ru/goods/septet466719.html
http://narcologia.ru/goods/approximate649420.html
http://narcologia.ru/goods/update27795.html
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