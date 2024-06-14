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LSD ラウドスタイルデザイン 特大クロス ペンダント ネックレスチェーン
商品番号 A98366794447
商品名

LSD ラウドスタイルデザイン 特大クロス ペンダント ネックレスチェーン
ブランド名 ラウドスタイルデザイン
特別価格 税込 16,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LoudStyleDesignラウドスタイルデザイン特大クロスペンダントネックレスチェーン¥85,800円型番UN-016素材silver925サイズチェーン全長63cm縦11cm(バチカン込み)横6cm総重量95g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス材質···シルバーカラー···シルバー
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