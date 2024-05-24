売切価格☆VJダイヤモンド18金イエローゴールドクロスLucasペンダントトップ

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VJ【ブイジェイ】ダイヤモンド18金ネックレス18kメンズイエローゴールドクロスLucasペンダントトップ【VJダイヤモンドクロス ペンダント】計算されたデザインから生み出されるミニマムで都会的な高級感あふれるクロスペンダント。ダイヤモンドとポリッシュされたゴールドの輝きの共演はまさに魅せるためのジュエリー。このクロスペンダントの着用者を輝かせ魅せるスペシャルなＶＪペンダント。ハイエンドブランド・VJ【ブイジェー】「独自のスタイルを持ち趣味や遊びに情熱を注ぐ大人たちに向けたクオリティーコンシャスで色香のあるジュエリー」がコンセプト。どんなシーンに合わせても、ラグジュアリーで特別感あふれるジュエリーたち。本当のクオリティーを知り、さりげなく着こなすことができる感度の高い人のために、インポートの空気感とデザインを取り入れ、繊細な職人技術で製作した特別なジュエリーです。大人の色気や遊び心を表現できる希少なデザイン展開となっています。以上、WEBサイトからの引用です。写真の2.3.4.5.6.枚目が実物の写真となります。商品はクロス単体です。チェーンなどの付属品はごさまいません。また購入時のダイヤの証明書も紛失しておりございませんのでご了承下さい。4〜5年前に購入しガンガン使っておりましたが、最近は使う機会がなくなったために出品致しました。使用中は定期的に洗浄液で洗い メンテナンスはしておりました。購入から時間が経ちますので、細かいスレなどはございますが、状態は良い方かと思います。しかしながら、あくまでも一度当方の手に渡った中古品ということをよくご理解頂いた上でご購入下さいませ。また我が家にはペットも喫煙者もおりませんのでご安心下さいませ。当方はお店ではありません。過度なご要望には応えることができませんのでご了承下さいませ。参考までに現在新品販売価格は83,800円です。【追記】8/29 金相場も最高値を記録しました。この機会にいかがでしょうか？K18アメリカイタリアハワイアンジュエリーデザイナーブランド男性トップオリジナルチャームドレスフィジーク人気材質...ゴールドカラー...ゴールド装飾...ダイヤモンド70,000〜