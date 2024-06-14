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あるじゃん祐天寺　ネックレス
商品番号 P97026791599
商品名

あるじゃん祐天寺　ネックレス
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーあるじゃん祐天寺にて当時5万円くらいで購入しました。一点もので太陽と月がデザインされていて、トップが大きすぎずさまざまな服装に合わせやすいネックレスになっています。
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