新品未使用　MIZUNO SKY MEDAL S スカイメダル　S 28cm

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コレクション整理の為出品致します。新品未使用品MIZUNOSKYMEDALSです。ZOZOTOWNにて購入致しました。品番 D1GA201005サイズ 28cmカラー グレーアシックスのGEL-LYTEIIIに似たスプリットタンの様な仕様になっております。商品説明90年代に発表されたトレーニングシューズの復刻モデル。落ち着いた印象のワントーンカラーで履きこなしやすく、タウンユースにもぴったりです。アッパーは異素材をバランス良く組み合わせており、さり気ないメリハリも魅力です。また、新品未使用品になりますが、クレーム、キャンセルを防ぐために疑問点、分からない点などありましたら、何にでもお答え致しますのでコメント下さい。宜しくお願い致します。メインカラー···グレー