エルメス　HERMES オスモズ　GM 58

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商品詳細
HERMESエルメスオスモズGMリング サイズ5818号⚠️2ヶ月程度この値段で売れなければ出品を取り下げる予定です。値下げ対応はしておりませんので、コメントでの値下げ相談はご遠慮ください。\u003c詳細\u003eエルメスオスモズGMリング サイズ58(18号) 昨年購入予約をし、2023年9月10日に購入しました。予約から約一年程待ちようやく買えたのですが、サイズが合わないため出品します。2023年6月からジュエリーの予約も出来なくなった様なのでかなり希少だと思います。メンズでも使える1番大きなサイズでなかなか手に入らないと思います。\u003cサイズ\u003eサイズ：58(18号) \u003c状態\u003e新品未使用\u003c付属品\u003e保存箱 HERMESポリッシュショッパー 証明書購入日カードリボン材質...シルバー
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