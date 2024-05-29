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エルメス　HERMES オスモズ　GM 58
商品番号 Q27852028713
商品名

エルメス　HERMES オスモズ　GM 58
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 40,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスオスモズGMリング　サイズ5818号⚠️2ヶ月程度この値段で売れなければ出品を取り下げる予定です。値下げ対応はしておりませんので、コメントでの値下げ相談はご遠慮ください。\u003c詳細\u003eエルメスオスモズGMリング　サイズ58(18号)　昨年購入予約をし、2023年9月10日に購入しました。予約から約一年程待ちようやく買えたのですが、サイズが合わないため出品します。2023年6月からジュエリーの予約も出来なくなった様なのでかなり希少だと思います。メンズでも使える1番大きなサイズでなかなか手に入らないと思います。\u003cサイズ\u003eサイズ：58(18号)　\u003c状態\u003e新品未使用\u003c付属品\u003e保存箱　HERMESポリッシュショッパー　証明書購入日カードリボン材質...シルバー
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