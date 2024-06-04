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adidas campus supreme アディダス　キャンパスシュプリーム
商品番号 P12922866617
商品名

adidas campus supreme アディダス　キャンパスシュプリーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,850 円
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商品詳細

▪️商品名:adidascampussupreme▪️サイズ:25.5cm▪️色:黒▪️状態:数回着用　10中7※犬を飼っているためインソールに若干の毛の付着があります。▪️付属：箱気に入っておりましたがサイズが若干小さく気になってしまい履く機会が無くなりました。若干の使用感はありますがまだまだ履けます。気になる方、神経質な方はご遠慮ください。ご購入を検討される際はお手数ですがプロフィールを一読願います。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Addict622318.html
http://narcologia.ru/goods/displease40431.html
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