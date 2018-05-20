Nike AIR DT MAX 96 ナイキ スニーカー

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商品詳細
メインカラー···ホワイト、ブラック、ゴールド知り合いに譲ってもらいましたが、履かないため出品します。サイズは27cm、箱無しです。若干の汚れ、細かな傷はありますが、数回しか履いていないとことなので、綺麗な方です。
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