ゴールド ペーパーチェーン ネックレス ラージクロス ベイル ネックレス

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商品詳細
すべて実物のお写真になります■■新品未使用■【素材】真鍮【カラー】ゴールド【チェーンサイズ】約60cm幅5mm（55センチ、50センチ、45センチ在庫ございます.）ご希望の方コメントお願い致します、【ペンダント】85mmx45mm【重さ】52gノーブランド品g11
http://narcologia.ru/goods/kindness811305.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic148937.html
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