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ゴールド ペーパーチェーン ネックレス ラージクロス ベイル ネックレス
商品番号 N58527141642
商品名

ゴールド ペーパーチェーン ネックレス ラージクロス ベイル ネックレス
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すべて実物のお写真になります■■新品未使用■【素材】真鍮【カラー】ゴールド【チェーンサイズ】約60cm幅5mm（55センチ、50センチ、45センチ在庫ございます.）ご希望の方コメントお願い致します、【ペンダント】85mmx45mm【重さ】52gノーブランド品g11
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