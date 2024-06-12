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- ☆新品未使用☆ステッドマン マイク ポップガード PROSCREEN PS101
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商品詳細
☆新品未使用☆ステッドマンメタルポップガードPROSCREENPS101グースネック付ポップフィルター。ポップノイズを軽減。より繊細な録音が可能になります。●ブランドステッドマンSTEDMAN●サイズスクリーン径約12㎝寸法約50㎝●カラーブラック●状態未使用使用する機会がなかったため。※厚紙に破れがあります。●購入先楽器屋※上の紙部分を折り畳み発送させていただきます。ご了承の上ご購入をお願い致します。大変申し訳ありませんが、手数料・送料の関係で値下げは考えておりません。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#cocostore商品一覧他にも出品しています。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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