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激レアʚ̴̶̷̆_ʚ̴̶̷̆‼︎ ELLY 三代目JSB 7th アニバ 千社札 アニバーサリー
商品番号 M80985145636
商品名

激レアʚ̴̶̷̆_ʚ̴̶̷̆‼︎ ELLY 三代目JSB 7th アニバ 千社札 アニバーサリー
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,885 円
在庫状況 あり

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商品詳細

激レア(՞ෆෆ՞)!!三代目JSBELLY7thアニバ7thアニバーサリーanniversaryver.千社札です♡プチプチ厚紙梱包致します♡大事に保管しておりましたが素人自宅保管の為、初期傷や年数劣化に伴う小傷等、神経質な方はトラブル防止の為ご購入をお控え下さいませ♡素人自宅保管の為、神経質な方はご購入をお控え下さい(´・ᴗ・`)宜しくお願い申し上げます♡
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