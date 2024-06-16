1940's ヴィンテージ ウールスポーツジャケット ベル型TALON

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※他サイトでも出品中となります。40年代ウールスポーツジャケットとなります。高円寺の有名古着店さんで購入したものです。とても気に入ってましたが、サイズが合わなくなったため泣く泣く出品します。春先や秋口にインナーの上に、サラッと羽織れて色合いもかっこいいジャケットかと思います。年代物(約80年前の物)のため全体的なヤケや生地のヨレ、袖リブなどに小穴があります。【タグ】GERSTMANSPORTSWEARWOOLSPORTSJACKET【ディティール】・ベル型TALONジップ・アール・デコデザイン・鳩目・コの字留め・1940年代初期・ALLWOOL実寸：着丈(背襟上〜)59.5cm、身幅(脇下)50cm、肩幅44cm、袖丈55cm素人採寸のため、若干の差異はご了承ください。※中古・ヴィンテージ品のため古着慣れ、ヴィンテージにご理解頂ける方にお勧めします。神経質な方の購入はご遠慮ください。すり替え防止の為、NCNRでお願い致します。気になる点などなにかございましたら、コメントお願いします。#サファリ#Safari#vintage#sports#jacket#ウール#スポーツジャケット#タロン#ハトメ#40s#50s#60s#アメカジ#zipper#タロン#ジップ#HERCULES#ヘラクレス