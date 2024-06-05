carhartt サンタフェジャケット　vintage レアカラー

carharttのサンタフェジャケットです。この形は珍しいと思います。色もグレーのような色で雰囲気出てます。この良さは分かる人には分かると思います。着丈69cm身幅68cm肩幅56cm多少の誤差はご了承ください。サイズ感もボックスシルエットで、完璧だと思います。汚れや傷のがあるので、古着に理解がある方が購入してください。carharttdickiessupremestussynikeノースフェイス polo90s80sデトロイトジャケット アクティブパーカー



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