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carhartt サンタフェジャケット　vintage レアカラー
商品番号 Y87560219815
商品名

carhartt サンタフェジャケット　vintage レアカラー
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 13,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

carharttのサンタフェジャケットです。この形は珍しいと思います。色もグレーのような色で雰囲気出てます。この良さは分かる人には分かると思います。着丈69cm身幅68cm肩幅56cm多少の誤差はご了承ください。サイズ感もボックスシルエットで、完璧だと思います。汚れや傷のがあるので、古着に理解がある方が購入してください。carharttdickiessupremestussynikeノースフェイス　polo90s80sデトロイトジャケット　アクティブパーカー
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