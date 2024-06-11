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ナイキ スニーカー エア マックス モーション 2 未使用　26.5cm レア
商品番号 Q87614473740
商品名

ナイキ スニーカー エア マックス モーション 2 未使用　26.5cm レア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,392 円
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商品詳細

ナイキスニーカーエアマックスモーション2未使用　26.5cmレアタグは切ってしまいありませんが、一度も外で履いてない新品未使用になります。現在販売しているモデルでは無いようなので、新品は大変レアな商品です。早い者勝ちです❗️エアーがあるため履き心地も抜群です。箱は付属致しません。ナイキ　エアマックスモーション2ブランド　NIKEナイキカラー　ブラックサイズ26.5cm即購入歓迎！新品未使用品です。購入後1日〜2日以内に発送手続き致します。簡易包装にての発送です。定期的に再出品しています。#NIKE#ナイキ#スニーカー#靴#エアマックス#AIRMAX#ランニングシューズ#メンズ#レディース#ファッション#ストリート#古着#アディダス#ニューバランス#プーマ#SB#atmos#アトモス#エアジョーダンシーン···ランニング/トレーニングメインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)
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