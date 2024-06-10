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NEW ERA ニューヨーク・ヤンキース 59FIFTY
商品番号 M87770617839
商品名

NEW ERA ニューヨーク・ヤンキース 59FIFTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラーリングはグレーです。ワンポイントの自由の女神が特徴的です。サイズ1/4(57.7cm)使用は5回ほどです。キャップライナーをつけていたので額の汚れに関しては大丈夫です。質問等ございましたらコメントにてお願いします
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