NEW ERA ニューヨーク・ヤンキース 59FIFTY

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商品詳細
カラーリングはグレーです。ワンポイントの自由の女神が特徴的です。サイズ1/4(57.7cm)使用は5回ほどです。キャップライナーをつけていたので額の汚れに関しては大丈夫です。質問等ございましたらコメントにてお願いします
http://narcologia.ru/goods/troupe728311.html
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