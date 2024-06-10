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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。◇CHROMEHEARTSクロムハーツ◇商品名:ベビーファットダイヤ.CHロールチェーン◇素材：シルバー925◇各サイズベビーファット2.4cm×1.0cmCHロールチェーン全長50cm正規品のベビーファットに天然ジルコンダイヤをセッティングしています。【付属品】購入時のインボイス写し◇リボン◇包装紙◇ショップ袋◇専用箱◇使用感も少ない綺麗な状態です。お互いに気持ちの良いお取り引きになるよう心掛けています♪
http://narcologia.ru/goods/parenthesis789244.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox551439.html
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CH クロムハーツ ベビーファット ロールチェーン 正規品 | labiela.com
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◇CHROME HEARTS◇ ベビーファットダイヤ CHロールチェーン-
正規品 クロムハーツ ベビーファットクロスダイヤ CHロールチェーン ...
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