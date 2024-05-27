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クロコダイルラウンドファスナー　ミニウォレット
商品番号 C42315528728
商品名

クロコダイルラウンドファスナー　ミニウォレット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再出品です！友人に貰って3日使ったのですが自分には合わなかったので誰か使ってください。クロコダイル「シャムワニ」らしいのですが友人もネットで購入したらしいので細かいことは分かりません。手染めで皮がメインはブラックでブルーやイエローやレッドの部分もありグラデーションになっている手染めらしいです。縫い糸も色々な色を使っています。ほとんど使ってないですが中古に慣れてない方はご遠慮ください。クロコダイル　財布　本革　ワニ　シャイニングクロコダイル　腹革
http://narcologia.ru/goods/waveform208817.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual647746.html
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