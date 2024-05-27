HERMESエルメス　グローブ手袋　未使用品　サイズ8

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。エルメスHERMESのメンズレザーグローブになります。サイズ 8(縦23㎝)カラー ブラウン2000年頃にギフトとして頂きました。使用せず大切に保管しておりました物を出品いたします。素材はラム革だと思います。カシミヤのライナー付きでとても柔らかいです。箱付きです。あくまでも自宅保管の未使用品です。ご理解頂ければと思います。ご不明点ございましたらお問い合わせください。宜しくお願い致します。
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