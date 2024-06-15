テンダーロイン　スイングトップ　マスク　swing top pique msk

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商品詳細
テンダーロインのswingtoppiquemskピケ素材Mサイズです。大きめのサイズ感なので、Mサイズくらいが一番幅広く着方ができると思います。状態はプリント欠けやほつれも無く、10中8です。ピケの素材上、畳皺シワなどは入りやすいのでご了承ください。※霧吹きしてハンガーにかけておくなどでほぼ取れます
http://narcologia.ru/goods/message938227.html
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