【美品】NEWERA MISHKA コラボキャップ

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商品詳細
NEWERA(ニューエラ)とMISHIKA(ミシカ)のコラボキャップです。前面の目玉のロゴの他、ツバ裏面のイラストが特徴の商品です。ほとんど未使用の状態で長い期間、素人保管されていたものになります。神経質な方のご購入はご遠慮ください。素材:コットンカラー:ブラック形:ベースボールサイズ:7-1/2(59.6cm)#NEWERA#MISHIKA#ニューエラ#ミシカ#キャップ#ベースボールキャップ
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