【新品】2個セットAmi ANTOINE DUPONT キーホルダー　キーリング

この度は商品をご覧頂きありがとうございます♪✨ハイブランドを中心に洋服やバッグ小物を出品しております。…………………………☆………………………………☆こちらの商品は高級感がありとてもお洒落ですね♪新品 未使用になりす。写真での判断、気になる箇所があればコメント下さい♪AmiANTOINEDUPONTアミ アントワーヌ デュポン キーリング キーホルダー※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。※のみの出品になります。ハンガー等、撮影用小物などは付きません。✨購入先渋谷パルコ アントワーヌデュポン購入者限定品✨付属品 :箱あくまでused品になりますので神経質な方はお控え願います。………………………☆………………………☆ご購入前にプロフィールのご確認お願いいたします✨どうぞゆっくりご覧ください。



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