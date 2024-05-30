タリアトーレ スーツ チェック 46 ビームスエフ カシミア ロロピアーナ ...

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梅田のビームスハウスで購入したタリアトーレのスーツです。チャコールグレーにネイビーのペーンです。半裏で軽いですがカシミアが入っていて温かいです。目付けも軽く秋～春まで使えると思います。断捨離のため出品します。■カラー：チャコールグレーにネイビーのペーン■仕様：バルカポケット、半裏、サイドベント、本切羽■生地：ウール：90％カシミア：10%（タグは付いてませんがロロピアーナのウール＆カシミアとのことでした■サイズ：46Drop7ジャケット肩幅：43cm着丈：70cm袖丈：60m身幅：50cm(脇下）スラックスウエスト：41cm股下：72cm裾幅：18.5cmダブル幅：4cm平置き背面の採寸です。素人採寸のため、サイズ誤差はご容赦ください。■定価：15万ほど■2シーズンで10回ほど使い、目立ったダメージ等はないと思いますが神経質な方はご遠慮ください。ラペルピンは画面のものをおつけします。#TAGLIATOREタリアトーレ#THEGIGIザ・ジジ#Velvestヴェルベストベルベスト#LARDINIラルディーニ#BEAMSFビームスエフ#BrillaperiIgustoブリッラペルイルグスト#Tomorrowlandトゥモローランド#Unitedarrowsユナイテッドアローズ#RingJacketリングヂャケット等お探しの方にカラー...グレー季節感...春,秋,冬