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ムーンスターFINE VULCANIZED DECKSPORT
商品番号 T46633951909
商品名

ムーンスターFINE VULCANIZED DECKSPORT
ブランド名 ムーンスター
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※購入前にプロフィールご確認願います。現在はどこも売り切れで手に入りにくい商品となっております。ワンシーズン着用して、自宅保管しておりました。※写真5枚の通り両方の内側に擦れがございますので、完璧を求められる方はご遠慮願います。FINEVULCANIZEDDECKSPORTV先部に”VULCANIZEDCLOTH”を使用した一足です。”VULCANIZEDCLOTH”はキャンパスにラバーコーティングを施したムーンスター独自の素材で布地の強度と防水性を高め、使い込むことで履きジワが現れ風合いが増してきます。#ムーンスター#moonstar#バルカナイズ#ストラト#stratoメインカラー···ブラック
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