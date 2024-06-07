NIKE AIR FORCE1 '07 LV8 3M BLACK US8

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商品詳細
数ある商品から当商品をご覧頂き、ありがとうございます。《即購入可》【商品内容】FORCE1'07LV83M【ブランド名】NIKE【カラー】BLACK/METALLICSILVER【サイズ】US8【購入場所】アウトレットで購入しました。どこの店舗かは忘れてしまいました。【商品状態】やや傷や汚れありにしていますが、目立った箇所はありません。使用回数は多くありませんが、暗所保管で数年経っているためやや傷や汚れありとさせていただいてます。ユーズド品なため、その点ご理解いただける方よろしくお願い致します。神経質な方や気になる方はご遠慮下さい。【発送方法】気泡緩衝材とクラフト梱包紙にて包装した状態で発送いたします。【諸注意】出品者自身、非喫煙者かつ保管場所にペット等はいません。写真やお値段等に関して、情報の追加の希望ありましたらお気軽にコメントください。すり替え等防止のため、返品、交換、キャンセル等一切お受けできませんのでその点もご了承ください。ご購入者様と最後まで気持ちの良いやり取りができるよう尽力致します。ご検討、よろしくお願いします。
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