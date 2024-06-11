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今週お値引き☆NIKE ジョーダン　アクセサリー　ワールドオブフライト　渋谷限定
商品番号 K14706794968
商品名

今週お値引き☆NIKE ジョーダン　アクセサリー　ワールドオブフライト　渋谷限定
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メインカラー···ゴールドジョーダン好きにはたまらない日本初のジョーダンストアワールドオブフライト　渋谷店限定のシューアクセサリー、タグ、ショッピングバック小、大の4点セットになります。世界に2店舗しかないお店でかつ渋谷店限定の商品です。お好きなかたにお譲りします。靴は着用イメージになりますので商品ではありません。https://uptodate.tokyo/jordan-brand-world-of-flight-tokyo-shibuya-2023/
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