今週お値引き☆NIKE ジョーダン　アクセサリー　ワールドオブフライト　渋谷限定

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メインカラー···ゴールドジョーダン好きにはたまらない日本初のジョーダンストアワールドオブフライト 渋谷店限定のシューアクセサリー、タグ、ショッピングバック小、大の4点セットになります。世界に2店舗しかないお店でかつ渋谷店限定の商品です。お好きなかたにお譲りします。靴は着用イメージになりますので商品ではありません。https://uptodate.tokyo/jordan-brand-world-of-flight-tokyo-shibuya-2023/