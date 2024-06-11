フェザーネックレス セット シルバー 数原

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商品詳細
※値下げコメント不要フェザーネックレスセット販売です。チェーン、フェザー、ホイール全てシルバーです。フェザーの金の部分は18k加工です。メタルは真鍮です。よろしくお願いします。タディ＆キングネックレスフェザーゴローズgoros木村拓哉k1818金金ゴールドgoldコムドットやまとシルバーsilverチェーンなどお好きな方や探していた方はぜひ！
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