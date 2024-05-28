ELLEGARDEN エルレOTTO S・N・A・P CAP キャップ

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ELLEGARDENOTTOS・N・A・PCAPエルレガーデンキャップカラー：グレー/ブラックサイズ：ONESIZE暗所にて自宅保管しておりました。新品未使用です。素人保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。ノークレームノーリターンでお願いいたします。※実家にあるので、平日にご購入頂いた場合、発送まで少しお時間いだたく可能性があります。ご了承ください。#ELLEGARDEN#エルレ#エルレガーデン#キャップカラー···グレー