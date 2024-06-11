【期間限定大幅値下げ】KENZO　マルチカラーレインボーボンバージャケット

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【期間限定大幅値下げ中、11/3金曜まで毎日1,000円ずつ値下げします。11/4値段を47,000に戻します】閲覧ありがとうございます。プロフィールの説明欄を一読してからの購入をお願いします。KENZOケンゾーマルチカラーレインボーボンバージャケットMulticolorRainbowBomberJacketF765BL1591PE身幅:約94着丈:約63裄丈:約88袖口:約10多少の誤差はあると思いますがご了承ください。本体価格¥179,000+税1枚目〜4枚目まで私の所持してるジャケットになります。見た目は特に目立つ汚れ等ないとは思いますがポケット内側のボタンが少し錆（？）のような感じになってます。（3枚目の写真のボタン）写真3枚目のタグの1枚が切れてます。サイズはSですが身長178の私でも無理なく着れました。あまり他で見ることないジャケットかと思います。元はオークションで購入したものになりますので着用回数等はわかりません。写真4枚目のタグと一緒に発送致します。ピンク、パープル、グリーン、イエロー、ブルーの「ディープフクシア」を基調とした虹色のパターンが特徴の長袖ナイロンボンバージャケット。リブニットのスタンドカラー、袖口、裾はブラック。MA-1ブルゾン