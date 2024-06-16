J5055美品ブルックスブラザーズ マディソン ストライプスーツモカグレー39R

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商品をご覧いただき誠にありがとうございます。ブランド名：ブルックスブラザーズBROOKSBROTHERS銀座のリユースショップにて購入アイテム名：マディソンストライプスーツ色：モカグレーサイズ：39REG33W(YA8、A7相当)⇒肩幅46.5センチ、身幅55センチ、第一ボタン部分の身幅52センチ、着丈78センチ、袖丈63.5センチ。ウェスト平置き42.5センチ、桃幅36センチ、股上30センチ、股下79.5センチ、裾幅22センチ、ダブル幅4センチ、裾幅余り3センチ、ウェスト余り6センチ。（すべて平置き採寸です。素人採寸のため誤差がある場合がございます。あくまで参考程度とお考えください。）素材：画像参照。デザイン：フロント2つボタン、背抜き裏地、センターベント、袖開き見せ、スラックス、ジッパーフライ、ツータック、裾ダブル商品について：マディソン（Madison）は、リラックスしたフィット感、ナチュラルなショルダー、深いアームホールの最もトラディショナルなモデルです。状態：Aランク。※中古品のため記載以外のダメージがある場合がございますのでご了承の上ご購入くださいませ。その他の出品物はこちら↓#Jフォーマル#Jフォーマルスーツ#JフォーマルXLサイズ以上#JフォーマルスーツXLサイズ以上