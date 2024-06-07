【美品】FENDI フェンディ ズッカ柄 長財布 ファブリック キャンバス

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商品詳細
【管理番号】I-23005409【はじめに】数あるショップの中からご来店ありがとうございます！当店は様々なお値引きをご用意しております！【✨フォロー割✨】【✨まとめ割✨】【✨コメントが丁寧な方は割引き！✨】【✨週末・ゲリラセール✨】詳しくは、プロフィールをご覧ください！また、即決して頂ける場合ある程度の値段交渉も対応したいと思います✨その際は希望の購入金額をコメントして頂ければと思います✨○アイテム正規品美品FENDIフェンディズッカ柄長財布さいふサイフコインケース小銭入れカードファブリックキャンバスレザーメンズレディースユニセックス男女ヴィンテージビンテージvintage商品は直営店・代理店・ブランド中古ショップなどで購入したものです。○サイズタテ11cmヨコ19cmマチ2cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)○カラーブラウン 茶○素材キャンバスレザー○付属品無し○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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