【未使用】アークテリクスのロゴキャップ

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商品詳細
ARC'TERYX（アークテリクス）のキャップです。サイズ：XL男女兼用・ユニセックスで使用できます。フレックスフィットのため、伸縮性があり、フィット感があります。購入後、数回の試着のみで、ほぼ未使用品です。自分の頭の形に合わない気がして使用しないため出品します。未使用ですが、素人保管なので神経質な方はお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/secretarial126516.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce955355.html
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